اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"، اليوم الخميس، أن إيران تراقب عن كثب التحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة وتتابعها لحظة بلحظة.

وتابع اللواء باقري متوعدا: إذا كانت تحركات أمريكا بالمنطقة لديها أدنى نوايا سيئة تجاه أمن بلادنا فستواجه أشد ردود الأفعال.

مؤكدا أن إيران تراقب تماماً التحركات الأمريكية وتتابعها لحظة بلحظة، والمنظومات الدفاعية الإيرانية تراقب بيقظة تامة كافة الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد.

واعتبر اللواء باقري استهداف القواعد الأمريكية كان رداً طبيعياً من الشعب العراقي والمقاومة على اغتيال الشهيدين "سليماني" و"المهندس".

كما أكد رئيس هيئة الاركان العامة الايرانية أن إيران ليس لها أي علاقة باستهداف القواعد الأمريكية في العراق وما يزعمه الأميركيون من صلة إيران به محض أكاذيب.

وقال: الأمريكيون يعون جيداً أن شعوب المنطقة ومنها الشعب العراقي يرفضون وجودهم العسكري غير المشروع في بلدانهم.