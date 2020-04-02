  • الخميس ٨ شعبان ١٤٤١
  • الخميس , أبريل 02, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278909 تاريخ النشر: نيسان 02, 2020 الوقت: 14:24 الاقسام: محليات  
رئيس الأركان الإيرانية: نراقب التحركات الأمريكية في المنطقة ونتابعها لحظة بلحظة

رئيس الأركان الإيرانية: نراقب التحركات الأمريكية في المنطقة ونتابعها لحظة بلحظة

اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"، اليوم الخميس، أن إيران تراقب عن كثب التحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة وتتابعها لحظة بلحظة.
وتابع اللواء باقري متوعدا: إذا كانت تحركات أمريكا بالمنطقة لديها أدنى نوايا سيئة تجاه أمن بلادنا فستواجه أشد ردود الأفعال. 
مؤكدا أن إيران تراقب تماماً التحركات الأمريكية وتتابعها لحظة بلحظة، والمنظومات الدفاعية الإيرانية تراقب بيقظة تامة كافة الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد. 
واعتبر اللواء باقري استهداف القواعد الأمريكية كان رداً طبيعياً من الشعب العراقي والمقاومة على اغتيال الشهيدين "سليماني" و"المهندس".
كما أكد رئيس هيئة الاركان العامة الايرانية أن إيران ليس لها أي علاقة باستهداف القواعد الأمريكية في العراق وما يزعمه الأميركيون من صلة إيران به محض أكاذيب. 
وقال: الأمريكيون يعون جيداً أن شعوب المنطقة ومنها الشعب العراقي يرفضون وجودهم العسكري غير المشروع في بلدانهم. 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3534 sec