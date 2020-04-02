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رقم الخبر: 278905 تاريخ النشر: نيسان 02, 2020 الوقت: 13:56 الاقسام: دوليات  
وباء كورونا.. آخر إحصائية لوفيات وإصابات الفيروس على الصعيد العالمي

وباء كورونا.. آخر إحصائية لوفيات وإصابات الفيروس على الصعيد العالمي

يواصل فيروس كورونا المستجد حبس أنفاس العالم، وأصدرت دول أوامرها بحظر التجوال منعا لانتشار الفيروس، كما ظهرت بيانات جديدة حول أعداد الضحايا، حيث اقترب عدد الإصابات من المليون إصابة حول العالم رغم إجراءات الحكومات لاحتواء الوباء.
- اجمالي عدد الاصابات : 936,204 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 47,249 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين : 192,578 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 215,300- الوفيات : 5,110 - المتعافون : 8,878  
ايطاليا، الاصابات : 110,574 – الوفيات : 13,155- المتعافون : 16,847
اسبانیا، المصابون : 104,118- الوفيات : 9,387- المتعافون : 22,647
الصين، المصابون : 81,5554 الوفيات : 3,312- المتعافون : 76,238
المانيا ، المصابون : 77,981- الوفيات : 971 - المتعافون : 18,700
فرنسا، المصابون : 56,989- الوفيات : 4032 - المتعافون : 10,935
ایران، المصابون : 47,593-  الوفيات : 3,036 المتعافون : 15,473
بريطانيا، المصابون :29,474 الوفيات : 2352- المتعافون : 135      
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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