وباء كورونا.. آخر إحصائية لوفيات وإصابات الفيروس على الصعيد العالمي يواصل فيروس كورونا المستجد حبس أنفاس العالم، وأصدرت دول أوامرها بحظر التجوال منعا لانتشار الفيروس، كما ظهرت بيانات جديدة حول أعداد الضحايا، حيث اقترب عدد الإصابات من المليون إصابة حول العالم رغم إجراءات الحكومات لاحتواء الوباء.