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رقم الخبر: 278902 تاريخ النشر: نيسان 02, 2020 الوقت: 13:29 الاقسام: محليات  
روحاني: اربعة ملايين طن من السلع الاساسية ستنزل الى الاسواق

روحاني: اربعة ملايين طن من السلع الاساسية ستنزل الى الاسواق

أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني أن الحكومة ليست لديها أي مشكلة في تأمين العملة الصعبة خلال العام الايراني الحالي (بدأ 20 مارس) مضيفا ان نحو 4 ملايين طن من السلع الاساسية موجودة حاليا في جمارك البلاد وستنزل الى الأسوق خلال الايام القادمة.
وفي جلسة للمركز الوطني لمكافحة كورونا ، دعا روحاني الى بذل الجهود لتأمين كل ما يحتاجه المواطنون ، وأن تتواصل النشاطات الاقتصادية التي تصب في هذا المجال مع الالتزام بكل التعاليم الصحية.
وأكد الرئيس روحاني أن الحكومة تتحرك باتجاهين هما محاربة كورونا ومحاربة الفقر في آن واحد، خاصة وان العديد من المواطنين قد فقدوا مصادر دخلهم بسبب متطلبات المواجهة مع كورونا ، مشيرا الى أن الحكومة اتخذت قرارات جيدة في الجانب الاقتصادي وستعلن عنها يوم الأحد القادم.
واشار رئيس الجمهورية مجددا الى أن من الصعوبة تحديد تاريخ معين لانتهاء ازمة كورونا ، معتبرا ان بقاء الفيروس قد يدوم اشهر أو حتى نهاية العام، وبالتالي علينا الالتزام ببرامج وزارة الصحة وتعليماتها ونطبقها في كل مكان ، حتى بعد انحسار انتشار كورونا وعودة المشاغل الى طبيعتها.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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