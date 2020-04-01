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رقم الخبر: 278901 تاريخ النشر: نيسان 01, 2020 الوقت: 17:50 الاقسام: اقتصاد  
البنك المركزي الايراني بصدد اتخاذ إجراءات مهمة لمواجهة كورونا

البنك المركزي الايراني بصدد اتخاذ إجراءات مهمة لمواجهة كورونا

اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي عن اتخاذ عدة اجراءات مهمة لدعم الاعمال المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
 
وكتب همتي في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" انه تم في البنك المركزي يوم الثلاثاء اتخاذ عدة قرارات مهمة.
 
واضاف، انه وفيما يتعلق بسياسة الاعتمادات فقد تم تحديد البنوك وآلية دعم المشروع الضخم المتمثل بتوفير اعتماد بقيمة 75 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي) لدعم الاعمال الاقتصادية المتضررة بسبب كورونا بهدف استمرار عمل العمال في الوحدات الاقتصادية.
 
وتابع، انه وفيما يتعلق بدعم النهضة الانتاجية تقرر ايجاد وحدة مراقبة في البنك المركزي لتعميق وتطوير سلسلة التامين المالي لانتاج السلع والخدمات.
 
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية وتنمية عمليات السوق المفتوحة لفت محافظ البنك المركزي الى انه تمت المصادقة على اسلوب عقود اعادة الشراء (Repo) وعقود الشراء العكسي (Repo-Reverse) والتي تنفذ للمرة الاولى في ايران.
 
وفي مجال سياسة العملة الصعبة تم التخطيط لتوفير العملة الصعبة للسلع الاساسية عبر اساليب وقنوات متاحة للبنك المركزي والقطاع الخاص، وجرى التاكيد على ضرورة استمرار مسيرة الادارة العلمية ومن دون توتر للسوق.
 
واعرب همتي عن امله بان تساعد هذه الاجراءات في استمرار الاستقرار الاقتصادي وتوفير الارضية لمسار النمو الاقتصادي في البلاد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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