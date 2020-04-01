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رقم الخبر: 278900 تاريخ النشر: نيسان 01, 2020 الوقت: 17:44 الاقسام: اقتصاد  
النائب الأول لروحاني: الحكومة مهتمة بتأمين الأصول المالية

النائب الأول لروحاني: الحكومة مهتمة بتأمين الأصول المالية

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ، أن الموضوع الابرز في البلاد اليوم هو سلامة وصحة المواطنين، وبالتالي فان الحكومة تضع هذا الأمر على رأس اولوياتها .
واشار جهانغيري على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، الى  أن انتشار فيروس كورونا ستكون له تبعات اقتصادية واجتماعية متعددة ، داعيا الجامعات والنخب العلمية والفكرية في البلاد الى تشكيل فرق ولجان لبحث ودراسة هذه التبعات وتقديم وجهات نظرهم الى الحكومة ليتم اتخاذ البرامج المطلوبة.
واضاف جهانغيري ان البلاد وفي ظل المواجهة مع كورونا تعاني من الحظر الامريكي ، كما أن اهم مصادر الدخل في البلاد والمتمثلة بالنفط والصادرات غير النفطية قد انخفضت بفعل الضغوط الامريكية.
وأكد نائب رئيس الجمهورية أن احتياجات القطاع الصحي تم تأمينها ، كما أن السلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون متوفرة وسيستمر توفيرها ، مشيرا الى أن المخازن الاحتياطية ممتلئة ولم يتم استخدامها مطلقا لأن الانتاج الداخلي والواردات تكفي لسد احتياجات البلاد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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