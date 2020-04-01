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رقم الخبر: 278898 تاريخ النشر: نيسان 01, 2020 الوقت: 17:37 الاقسام: محليات  
ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج عدّة تشخيص فيروس كورونا

ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج عدّة تشخيص فيروس كورونا

اعلن رئيس معهد باستور في ايران عليرضا بيغلري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت الاكتفاء الذاتي في انتاج العدة الطبية التشخيصية (كيت) لفيروس كورونا.
وفي موتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، عبر تقنية الفيديو كنفرانس،  قال بيغلري، انه تم توفير امكانية فحص الاشخاص المشتبه باصابتهم بالاعراض الخفيفة لفيروس كورونا من خلال انتاج عدة تشخيص الفيروس حاليا وقد حققنا الاكتفاء الذاتي في انتاج هذه العدة الطبية، كما بامكاننا تصديرها الى الدول المحتاجة لها في المنطقة.   
واضاف ان العدة الطبية التشخيصة (كيت ) التي تستخدم حاليا في ايران هي نوع العدة الطبية الجزيئية حيث ايدتها منظمة الصحة العالمية، واذا اخذت العينة بصورة صحيحة فانه يمكن الوثوق بنتائج العدة بنسبة اكثر من 90 بالمئة.
وردا على سوال بشان كميات عدة تشخيص فيروس كورونا المنتجة في ايران، قال بيغلري ان خمسة شركات معرفية تنتج كيت التشخيص حاليا،  وان احدى هذه الشركات اعلنت بانها تستطيع انتاج 80 الف عدة في الاسبوع وان معدل انتاج سائر الشركات يكون بهذا المستوى او ربما اكثر منها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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