أكد الرئيس حسن روحاني أن الشعب الايراني رد بقوة هذه الايام على الهراء الذي أطلقه البعض خلال الاشهر الاخيرة في وسائل الاعلام الاجنبية والفضائيات ووسائل التواصل في ان الشعب الايراني قد تعب وتراجع وان الحكومة والنظام لم يعد فاعلا ، داعيا اصحاب هذه المزاعم الى المقارنة بين ايران والدول المتقدمة ليقيموا اين تقف ايران في هذا الاختبار.

واضاف الرئيس روحاني في جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم الاربعاء ، أن الشعب الايراني اعطى الجواب المُفحِم للاعداء والكاذبين لكنهم مازالوا يواصلون اكاذبيهم في حين انهم لايملكون الجرأة على مغادرة مقرات وسائلهم الاعلامية كما انهم يشاهدون عدم وجود اسرة كافية لمرضاهم ، ومع كل ذلك يواصلون الهراء والاكاذيب فيما يتعلق بايران

وتطرق روحاني الى الخباثة المتأصلة لدى الامريكيين وقال: انهم فرضوا علينا الحظر لأي سبب يرتأونه، وبالتالي فان عقوباتهم شيء خاطئ وظالم وغير قانوني ، وما زالوا يواصلون فرض الحظر في هذه الظروف.

واشار الى أن الامريكيين يعلمون جيدا ان جائحة كورونا لاتخص بلدا معينا بل اجتاحت معظم الدول، ومن هنا فان استثناء اي بلد من مكافحة هذا الفيروس يعني عودته الى الدول الاخرى التي قامت بمحاربته، وبالتالي فان مكافحة كورونا يجب ان تكون عملا دوليا مشتركا تشارك فيه جميع البلدان وتضع يدا بيد لوقف تفشي هذا المرض.

وتابع قائلا: من المؤسف ان الامريكيين لم يأخذوا العبرة من الظروف الصعبة التي يعانيها العالم بسبب كورونا ولم يعرفوا ما يفعلون، معتبرا ان الفرصة سانحة أمامهم الآن ليعتذروا عن اخطائهم ، وسوف لن يلومهم أحد على تراجعهم في هذا الظرف الانساني الذي يعيشه العالم .

وتابع الرئيس الايراني : انهم ( الامريكيين) امام أفضل فرصة تاريخية ليعودوا عن طريقهم الخاطئ ، ويعلنوا ولو لمرة واحدة أنهم ليسوا ضد الشعب الايراني .

وشدد روحاني على أن الامريكيين عملوا دائما ضد الشعب الايراني ، لكن عدائهم الآن بات أكثر وضوحا.