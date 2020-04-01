كشف المستشار العسكري العراقي صفاء الاعسم، الثلاثاء، عن اعتماد امريكا على بعض النواب والسياسيين العراقيين الموالين لها بتسريب معلومات عن قيادات الحشد الشعبي.

وقال الاعسم في تصريح صحفي ان "الأميركيين اعتمدوا على نواب وسياسيين موالين لهم في جمع المعلومات عن الادارة وقيادة الحشد الشعبي وتم الاستفادة منها".

وأضاف، ان "الجانب الاميركي لا يحتاج الى تسريب اسماء المقاتلين من خلال شركات البطاقات الذكية او غيرها من الشركات المتعاونة مع الحشد الشعبي بسبب وجود قاعدة بيانات متكاملة لديه".

وأكد المستشار العسكري العراقي، ان "الجيش الاميركي يقوم بعمليات استطلاعية متكررة فوق معسكرات الحشد الشعبي والجيش لمعرفة التجهيزات واعداد المقاتلين وكمية التجهيزات للتعامل معها باي وقت".