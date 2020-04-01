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رقم الخبر: 278894 تاريخ النشر: نيسان 01, 2020 الوقت: 15:38 الاقسام: عربيات  
ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا في العراق

ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا في العراق

ارتفعت نسبة الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بغداد وباقي المحافظات العراقية، الثلاثاء، لتبلغ ٦٩٤ حالة بعد ان تم تسجيل 65 حالة جديدة خلال 24 ساعة، فيما بلغ مجموع الوفيات 50 حالة تقابلها 170 حالة شفاء.
وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان لها، انه "سجلت مختبرات الوزارة ٦٥ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كاتالي ( 3 حالات في بغداد-الرصافة و1 بمستشفى مدينة الطب و8 في بغداد-الكرخ".
وأضافت، "كما سجلت إصابات جديدة في ( البصرة 4 حالات والنجف الاشرف 22 حالة وكربلاء المقدسة 11 حالة وواحدة في ذي قار)، فيما سجلت في (السليمانية 11 حالة وديالى حالتين واربيل 2 وكركوك 1)".
وأشارت الوزارة الى "تسجيل ٤ حالات وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من (بغداد-الرصافة والبصرة والنجف وميسان)، فيما تم تسجيل شفاء 18 حالة موزعة (بغداد-الرصافة 3 حالات والبصرة 4 حالات والنجف الاشرف 6 حالات واربيل 5 حالات".
ولفتت الى ان "مجموع الإصابات الحالية في عموم العراق بلغت ٦٩٤ حالة فيما بلغت مجموع الوفيات 50 حالة تقابلها 170 حالة شفاء".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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