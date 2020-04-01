أعلنت جامعة جون هوبكينز الأميركية اليوم أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الأربعة آلاف شخص أي ارتفع بمقدار الضعف خلال ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء قولها إن 4076 شخصاً توفوا بفيروس كورونا حتى اليوم منذ بداية الوباء مقابل 2010 وفيات السبت الماضي.

ولفتت الجامعة إلى أن 865 شخصاً توفوا جراء إصابتهم بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية تسجل في هذا البلد.

وأتت هذه الحصيلة الجديدة بعيد ساعات على تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواطنيه من أنهم سيواجهون أسبوعين “مؤلمين جداً جداً” على صعيد مكافحة كورونا الذي لا ينفك يحصد أعداداً متزايدة من الضحايا ولا سيما في نيويورك.

في هذه الأثناء أعلنت السلطات الصحية في نيويورك أن عدد المتوفين بفيروس كورونا في المدينة تجاوز الـ 1000 شخص.

ووفق أحدث البيانات بلغ إجمالي الوفيات 1096 بين 41771 مصاباً تم تسجيلهم في المدينة فيما نقل 8549 مريضاً إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

وتعتبر ولاية نيويورك أكبر بؤرة لوباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 1500 حالة والإصابات 75 ألفاً من أصل نحو 190 ألف إصابة على مستوى البلاد.