  • الأربعاء ٧ شعبان ١٤٤١
  • الأربعاء , أبريل 01, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278886 تاريخ النشر: نيسان 01, 2020 الوقت: 13:22 الاقسام: عربيات  
أمريكا نصّبت باتريوت في "عين الأسد" دون موافقة رسمية من العراق

أمريكا نصّبت باتريوت في "عين الأسد" دون موافقة رسمية من العراق

كشفت مصادر معلومات بأن منظومة باترويت أضحت جاهزة في الجناح الأمريكي في عين الأسد من دون موافقة رسمية عراقية.
ولفتت المعلومات إلى أن المنظومة ثبتت في عين الأسد من دون موافقة رسمية عراقية. كما أنه لا صحة لتثبيت المنظومة في إقليم كردستان العراق حتى الآن بحسب المعلومات.
وفي وقت سابق، كشفت معلومات حصلت عليها الميادين أن الجانب العسكري الأميركي طلب موافقة الجانب العراقي خلال المفاوضات من أجل إدخال منظومة باتريوت.
وقالت المصادر إن التحالف أعلن أنه سيكون المسؤول عن تأمين وجوده العسكري في العراق، "وسينتظر الموافقة من بغداد على نشر المنظومة، متأملاً حصولها لكي لا يضطر مجبوراً إلى أن يثبت المنظومات لتأمين الجنود وفق قواعد الاشتباك، في حال تأخرت الموافقة".
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5529 sec