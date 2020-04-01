  • الأربعاء ٧ شعبان ١٤٤١
  • الأربعاء , أبريل 01, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278884 تاريخ النشر: نيسان 01, 2020 الوقت: 13:05 الاقسام: محليات  
طهران: التحركات الامريكية في العراق تسوق المنطقة نحو كارثة

طهران: التحركات الامريكية في العراق تسوق المنطقة نحو كارثة

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ، ان التحركات العسكرية الامريكية في العراق ، تأتي خلافا للمطالب الرسمية المعلنة للحكومة العراقية كما تتعارض مع موقف البرلمان والشعب العراقي، ومن هنا يمكن ان تجر المنطقة الى التوتر وتسوقها الى ظروف كارثية.
واضاف عباس موسوي في تصريح له اليوم الاربعاء، ردا على التحركات العسكرية الامريكية في العراق : في الوقت الذي يؤكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على توقف الاجراءات المستفزة والمثيرة للحروب في ظل انتشار فيروس كورونا ، تأتي هذه التحركات الامريكية خلافا للموقف الرسمي للحكومة العراقية ولبرلمان وشعب العراق ، الأمر الذي يثير التوتر ويقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار ويخلق ظروفا كارثية.
وطالب المتحدث باسم الخارجية الايرانية القوات الامريكية ان تحترم ارادة الحكومة العراقية والشعب العراقي الداعية الى انسحاب هذه القوات من البلاد وان تمتنع من تأجيج التوتر في المنطقة.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3213 sec