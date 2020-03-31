واصلت جائحة فيروس كورونا حصد المزيد من الوفيات والإصابات في البلدان العربية وعدد كبير من دول العالم، وبلغ إجمالي الوفيات حتى مساء أمس الاثنين 36 ألفا و914، إلى جانب إصابة 768 ألفا و466 شخصا، فيما تماثل للشفاء 160 ألفا و243 حالة.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء عن 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والعدد الإجمالي يرتفع إلى 574.

وكانت الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى حالات الإصابة والوفاة من جراء فيروس كورونا المستجد عالميا، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجوال وغيرها لمكافحة انتشار هذا الفيروس حسبما افاد موقع النشرة.

مصر

أعلنت الحكومة المصرية عن قرارات جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمجابهة فيروس "كورونا المستجد".

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر حسابها على فيسبوك، إنه "تقرر استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة، بالإضافة الي استمرار غلق كافة المطاعم و النوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق".

وقرر مجلس الوزراء، أيضا تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق البلاد حتى 15 أبريل/نيسان المقبل، على أن يتم خلال هذه الفترة استكمال أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أغلقت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، وكافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج.

وأعلنت الحكومة المصرية أن 182 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد تحولت نتائج تحاليلها إلى سلبية، مؤكدة 47 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، بينما بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة.

لبنان

أكّد وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ أنّ "اليوم سيصدر القرار بشأن تنظيم العودة الآمنة لكلّ ال​لبنان​يّين في الخارج الّذين يرغبون بذلك"، لافتًا إلى أنّ "منذ أكثر من أسبوعين ونحن نناشد اللبنانيّين المغتربين تسجيل أسماءهم في السفارات أو القنصليات لتنظيم العودة إلى لبنان بشكل آمن".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّه "ستكون هناك فحوصات مخبريّة ضروريّة ستُجرى لكل العائدين، وبعدها تتولّى ​وزارة الصحة العامة​ والوزارات المعنيّة الأُخرى الإعتناء بالعائدين في لبنان"، مشددًّا على أنّه "لم يكن هناك أي رأي ضدّ العودة في ​مجلس الوزراء​، بل كان هناك بحث وأنسب الظروف وأكثرها أمنًا للعودة. يهمّنا أمان العائدين وصحّتهم، كما أمان المواطنين هنا وصحّتهم".

وذكر حتي أنّ "هناك خطوط ساخنة منذ أكثر من 10 أيام في كلّ السفارات، ليتمكّن ​المغتربون​ من تسجيل أسمائهم"، منوّهًا إلى "أنّنا عندما وجّهنا نداءً إلى اللبنانيين المقتدرين في الخارج، لمساعدة أفراد الجالية ولا سميا ​الطلاب​ غير المقتدرين، سارع الكثيرون إلى تلبية هذا الواجب الإنساني والوطني والأخلاقي".

السودان

قالت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إن الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا لأجنبي في الستينيات من العمر قدم من الإمارات في 14 مارس الجاري، ليرتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة إلى سبع توفي منهم اثنان.

وأشارت إلى أن الحالة السابعة تتم رعايتها في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم كما بدأت بمتابعة المخالطين لها.

كشف مصدر بوزارة الصحة السودانية لشبكة "سكاى نيوز"، تعافي حالة ثالثة من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل للقناة، وفيما شهدت السودان تسجيل الحالة السابعة المصابة بهذا الفيروس.

الإمارات

فرضت دبي اليوم الثلاثاء أول حظر تجول كامل في دولة الإمارات، وكان على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة لتعقيم المنطقة التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، وذلك في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا.

ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى الخامس من أبريل، لكن دبي أعلنت في وقت متأخر أمس الاثنين فرض حظر تجول على مدار اليوم بمنطقة الراس لمدة أسبوعين بدءا من اليوم الثلاثاء.

الجزائر

قررت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها

وفى وقت سابق أعلنت الجزائر، امس الاثنين، وفاة رئيس قسم الجراحة بمستشفى "فرانز فانون" الجامعى فى ولاية البليدة، البروفيسور أحمد المهدي، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا"، بعد انتقال العدوى إليه من أحد المرضى المقيمين بالمستشفى.

ووفقا لما نشر على موقع قناة "العربية"، هذه أول وفاة بفيروس كورونا تسجل فى الإطار الطبّى الجزائري، حيث أكد المستشفى فى بيان أن "أسرة الجراحة الجزائرية فى حالة حداد، إثر رحيل البروفيسور سى أحمد مهدي"، والذى يعدّ من أشهر وأبرز الأطباء الجراحين فى البلاد.

موريتانيا

أعلن وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، مدينتي نواكشوط وكيهيدي، بؤرتين لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان الأحد، أنه "تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة للمدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان".

وسجلت في موريتانيا 3 حالات إصابة بكورونا، فضلا عن شفاء حالتين، ولم ترصد أي وفيات حتى الآن.

فلسطين

ارتفعت أعداد الإصابات المسلجة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحلتة إلى 116 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة أن النتائج المخبرية أظهرت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين المحجورين، ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 10 حالات حتى الآن، وجميعها مستقرة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أعلن في وقت سابق ارتفاع إجمالي الإصابات منذ ظهور المرض في فلسطين إلى 109 إصابات، إضافة إلى 12 إصابة في القدس المحتلة، وضعوا قيد الحجر في المستشفيات الإسرائيلية، ولم يتسن لوزارة الصحة الحصول على تقارير رسمية حول حالتهم الصحية.

وأشار المتحدث إلى أن سبب جميع الإصابات هو الزيارات العائلية، لافتا إلى وجود تسع حالات من مجمل الإصابات المسجلة حتى الآن في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.

من جهة أخرى، قررت الحكومة الفلسطينية، الأحد، فرض إغلاق تام على مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ الخليل، جبرين البكري، في بيان: "بناء على مستجدات الوضع الصحي الراهن، تقرر إغلاق كافة مداخل الخليل بشكل تام ويمنع الدخول والخروج منها".

وفي 22 مارس/ آذار الجاري، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، فرض حظر تجوال في محافظات الضفة الغربية، لمدة 14 يوما في إطار إجراءات احترازية لمنع تفشي كورونا.

الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر مساء الاثنين، أن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 5 وفيات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أيضا 9 إصابات جديدة بالفيروس، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وطالب الوزير الأردني المواطنين بالبقاء بالمنازل، قائلا: "رسالتي لكم أن نلتزم بالبقاء في منازلنا لمدة أسبوعين، حتى نحدّ من انتشار الوباء".

وفي وقت سابق، قال جابر، إن بلاده لم تدخل مرحلة الخطر في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدربة بشكل جيد.

وأكد في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن الأردن قد يتمكن من احتواء فيروس كورونا في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في حال استمرت الجهود الرامية لمواجهة الجائحة.

مصر

قالت مصادر بوزارة الصحة المصرية، إنها سجلت وفاة أول طبيب في البلاد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن تلك المصادر قولها، إن الدكتور أحمد اللواح، أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، توفي الاثنين بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، أحد مستشفيات العزل للحالات المصابة كأول طبيب بمصر يتوفى مصابا بكورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنها 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

قطر وتونس

أعلنت وزارة الصحة القطرية مساء الاثنين، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بالإضافة إلى شفاء 3 من المصابين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "قنا".

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء الاثنين، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي لتسعة، إلى جانب تسجيل 34 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 312.

السعودية

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية الاثنين، تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1453.

وبحسب ما ذكرته "بي بي سي"، قررت السلطات السعودية الاثنين، عزل عدد من الأحياء في مكة المكرمة، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، فضلا عن فرض حظر التجول فيها على مدار الساعة.

وكشفت أيضا في مؤتمر صحفي، عن شفاء 22 حالة مصابة بالفيروس ليصل عدد المتعافين إلى 49، مضيفة أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

والأحد، أعلنت الوزارة، تسجيل 4 وفيات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 8.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت السلطات السعودية أنها ستقوم بتقديم العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية الاثنين، تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 179 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى وجود 29 حالة متماثلة للشفاء.

الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية مساء الاثنين، ارتفاع وفيات كورونا إلى 35 بعد تسجيل 4 حالات جديدة، وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار خلال مؤتمر صحفي: "إصابات كورونا ارتفعت إلى 511، بعد تسجيل 73 حالة جديدة".

وأضاف: "عدد المتعافين بلغ 37 شخصا، بعد تسجيل 6 حالات جديدة تماثلت للشفاء".

كما سجلت الجزائر أول حالة وفاة لطبيب جزائري بعد إصابته بفيروس كورونا "المستجد"، في ولاية البليدة جنوب العاصمة.

وقالت مستشفى "فرانس فانون" الحكومي بمدينة البليدة، في بيان على "فيسبوك": "عائلة الجراحين بالجزائر في حداد، البروفيسور سي أحمد مهدي، في ذمة الله".

والأحد، ذكرت المستشفى، في بيان، أن "الطبيب سي أحمد مهدي، يصارع فيروس كورونا وطلبت الدعاء له"، ردا على أنباء تحدثت عن وفاته.

ويشغل مهدي، منصب رئيس قسم الجراحة بمستشفى "فرانس فانون"، الذي يضم أكبر عدد من المصابين بكورونا في البلاد.

والاثنين 23 آذار/ مارس الجاري، أقر الرئيس عبد المجيد تبون، حجرا تاما على محافظة البليدة، إلى جانب حظر تجوال ليلي بالعاصمة تم توسيعه، الجمعة، ليشمل 9 محافظات أخرى.

وحتى مساء الأحد، سجلت الجزائر 511 إصابة بالفيروس توفي منهم 31، وتعافى مثلهم.

العراق

أعلنت السلطات العراقية مساء الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب إصابة 83 آخرين في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان، أن "مختبرات الوزارة سجلت 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة أن "الإصابات موزعة في بغداد الرصافة 2، وبغداد مدينة الطب 1، وبغداد الكرخ 11، والبصرة 10، والنجف 18، والسليمانية 14، وكربلاء 3، والمثنى 12، وأربيل 10، ودهوك 2".