عودة دفعة من البحرينيين العالقین في ايران إلی ديارهم

الوفاق/خاص - عاد 98 مواطناً بحرینیاً يوم أمس الاثنين إلی المنامة عبر رحلة خاصة قدمتها شركة طيران كيش الايرانية من مطار لار بمحافظة فارس (جنوب ايران).

وكان طيران كيش بدعم خطوط (سلام ایر) العمانیة أقدم على نقل مباشر للبحرينيين المتواجدین في مختلف المدن الایرانیة إلى المنامة.

يذكر بأن عدد المواطنين البحرينيين العالقين في المدن الايرانية يقارب 1600 شخصاً، في حين عاد حتى الآن ما یقارب 450 منهم، وبقي ما یتجاوز ألف بحريني في ايران بانتظار مساعدة وسماح حكومتهم للعودة إلى الوطن، بينما قامت حكومات دول مجلس التعاون على تخصيص رحلات خاصة لإعادة مواطنيهم إلى بلدانهم بعد تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وأبدى البحرينيون الذين عادوا إلى بلادهم الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية وكل من قام بمساع خيرة لإنهاء محنتهم، آملين أن يعود جميع مواطنيهم إلى وطنهم في القريب العاجل.