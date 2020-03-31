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رقم الخبر: 278880 تاريخ النشر: آذار 31, 2020 الوقت: 15:10 الاقسام: دوليات  
أردوغان يوجه دعوة إلى الأتراك بشأن فيروس "كورونا"

أردوغان يوجه دعوة إلى الأتراك بشأن فيروس "كورونا"

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة إلى المواطنين الأتراك للمشاركة في حملة التضامن الوطنية لدعم المتضررين من فيروس "كورونا".
وقال أردوغان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لقد واجهنا العديد من المتاعب معا، أمتنا تجاوزت العديد من المصاعب يدا بيد. سنتغلب على هذا الوباء بعون الله وعنايته"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأرفق تغريدته بمقطع مصور، يدعو من خلاله الأتراك إلى المشاركة في هذه الحملة، قائلا: "ساهم في التضامن الوطني لمساعدة السياسات الصحية والاقتصادية لتركيا في كفاحها ضد كورونا".
وأضاف أردوغان: "ركائز المجتمع الثلاث، الدولة، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، تريد أن تقدم الدعم لأعلى نسبة من المحتاجين. حتى أنت شارك في مكافحة كورونا، ولنقدم الدعم معا للمتضررين اقتصاديا من الفيروس".
ووضعت تركيا، أمس الاثنين، 39 منطقة سكنية قيد الحجر الصحي، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 131 شخصا في البلاد. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الحجر الصحي فُرض على مدينة و6 ضواح و28 قرية و4 تجمعات سكنية أصغر، بعد أن قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا  إلى 10 آلاف و827 إصابة، توفي منهم 168، وتعافى 162.
وكانت تركيا أوقفت رحلات القطارات بين المدن وقلصت رحلات الطيران الداخلية، فيما طالبت المعارضة الرئيسية في البلاد الحكومة بإصدار أمر بالبقاء في المنازل.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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