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|رقم الخبر: 278879
|تاريخ النشر: آذار 31, 2020
|الوقت: 15:06
|الاقسام: عربيات
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الشيخ نعيم قاسم: بداية الحكومة الجيدة أزعجت المراهنين على إسقاطها
اشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان الحكومة اللبنانية نجحت في مواجهة فيروس كورونا بخطوات متدرجة حكيمة وشجاعة، وهي تعمل لتسهيل عودة الراغبين من أبناء الوطن إلى وطنهم تحت سقف العودة الآمنة بكل مستلزماتها، وتعد خطة للمساعدات الاجتماعية للتخفيف من أزمة الناس المضاعفة بسببين: الوضع الاقتصادي، وفيروس الكورونا.
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