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رقم الخبر: 278879 تاريخ النشر: آذار 31, 2020 الوقت: 15:06 الاقسام: عربيات  
​الشيخ نعيم قاسم​: بداية الحكومة الجيدة أزعجت المراهنين على إسقاطها

​الشيخ نعيم قاسم​: بداية الحكومة الجيدة أزعجت المراهنين على إسقاطها

اشار نائب الأمين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ الى ان الحكومة اللبنانية ​نجحت في مواجهة ​فيروس كورونا​ بخطوات ‏متدرجة حكيمة وشجاعة، وهي تعمل لتسهيل عودة الراغبين من أبناء الوطن إلى وطنهم تحت سقف العودة الآمنة بكل ‏مستلزماتها، وتعد خطة للمساعدات الاجتماعية للتخفيف من أزمة الناس المضاعفة بسببين: ​الوضع الاقتصادي​، وفيروس ‏الكورونا.
‏ولفت الشيخ قاسم الى ان بداية الحكومة الجيدة أزعجت ووترت المراهنين على إسقاطها، والذين آلمهم أن تستمر بنشاط وتصميم في هذه الظروف ‏الصعبة. ولكن يجب الالتفات بأن انجاز خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي هو الأولوية، وقد عقدت ‏الحكومة بلجانها اجتماعات كثيرة وأجرت مشاورات واسعة مع مختصين، وأصبح لديها سلة متنوعة من الأفكار، ونحن ‏نعتبر أن الوقت قد حان لحسم الخيار واقرار الحكومة للخطة الاصلاحية المتكاملة. ‏
واكد انه "لن يقدّم المزيد من الوقت شيئاً، وما تحتاجه الحكومة من وقت لبعض البرامج تضعه في خطتها، لكن إعلان الخطة ‏الاصلاحية عنوان قوة للحكومة، وتحديد لخارطة الطريق إلى الإنقاذ". ‏
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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