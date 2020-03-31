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رقم الخبر: 278878 تاريخ النشر: آذار 31, 2020 الوقت: 14:28 الاقسام: عربيات  
كتائب حزب الله: واشنطن تسعى للتوصل الى اهداف وتحركاتها ليست صدفة او اعادة تموضع

كتائب حزب الله: واشنطن تسعى للتوصل الى اهداف وتحركاتها ليست صدفة او اعادة تموضع

بين المتحدث باسم كتائب حزب الله محمد محيي، الاثنين، ان التحركات الاميركية لم تكن صدفة ولا لاعادة التموضع وانما اهداف تسعى واشنطن التوصل اليها، مؤكدا ان الكتائب مستعدة لمقاومة القوات الاميركية اذا اصرت على البقاء او استهداف مقاتلينا.
وقال محيي في تصريح متلفز، ان "التحركات الاميركية ليست صدفة وليس محاولة اعادة تموضع وانما اهداف تسعى واشنطن للتوصل اليها".
واضاف ان "اميركا تدرك ان فصائل المقاومة باتت تشكل حجر عثرة امام مخططاتها".
وبين: "في كل مرة كنا نستهدف القوات الاميركية كنا نعلن بصراحة عن تبني الضربات ونحن على اتم الاستعداد لمقاومة القوات الاميركية اذا اصرت على البقاء او استهداف مقاتلينا".
واكد ان "اميركا تدرك ان حجر العثرة الاولى التي تقف امامها هي كتائب حزب الله لذلك تسعى لاضعافها"، لافتا الى ان "فصائل المقاومة وخصوصا كتائب حزب الله لديها القدرة والامكانات على مواجهة القوات الاميركية".
وذكر محيي: "نحن نعي المخططات الاميركية سواء من داخل العراق وخارجه من اجل استهداف فصائل المقاومة"، مشيرا الى ان "الادارة الاميركية تحاول الهروب من ازمة كورونا الكبيرة التي تمر بها وترامب بدأ يدرك انه سيخسر الولاية الثانية".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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