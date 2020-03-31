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رقم الخبر: 278877 تاريخ النشر: آذار 31, 2020 الوقت: 14:05 الاقسام: اقتصاد  
مساعد روحاني للشؤون الاقتصادية: دول اوروبية وافقت على منح قروض لايران

مساعد روحاني للشؤون الاقتصادية: دول اوروبية وافقت على منح قروض لايران

اكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان بان الكثير من الدول الاوروبية وافقت على منح ايران قروض من صندوق النقد الدولي.
وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاثنين، قال نهاونديان، انه وبغية الافراج عن احتياطيات ايران من العملة الصعبة في الدول الاخرى هنالك الان جهود ومواكبة دولية اكثر جدية من الماضي وان الضغوط على اميركا ازدادت في هذا المجال.
واشار الى ان ايران وجهت كتابا رسميا للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي واضاف، لقد اصبحت لدينا ودائع ملحوظة على مدى الاعوام الماضية وتحظى ايران بمكانة جيدة اذ انها عضو في هيئة الادارة ومن حقها الاستفادة القانونية من هذه المبالغ في هذه الظروف.
واوضح بان صندوق النقد الدولي قد اتخذ المبادرة وصادق على اعتمادات خاصة كما ان اجواء المجتمع الدولي مواكبة لايران تماما حيث ان الجميع يعطون الحق لايران ما عدا اميركا التي سحقت ابسط المبادئ الاخلاقية والانسانية.
وقال نهاونديان، ان بعض اعضاء هيئة ادارة صندوق النقد الدولي اتخذوا موقفا ايجابيا تجاه ايران حتى ان بعض الدول الاوروبية اعلنت دعمها (لحصول ايران على قروض) ولكن من المبكر ان نعلن النتيجة الان الا ان النقطة الاهم هي لايران احتياطيات ملحوظة من العملة الصعبة في مختلف الدول لكننا لم يكن بامكاننا الوصول اليها بسبب الحظر الظالم.
واكد انه وبغية الافراج عن احتياطيات ايران من العملة الصعبة في الدول الاخرى هنالك جهود ومواكبة دولية اكثر جدية من الماضي وان الضغوط على اميركا قد ازدادت في هذا المجال.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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