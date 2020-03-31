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رقم الخبر: 278876 تاريخ النشر: آذار 31, 2020 الوقت: 13:46 الاقسام: محليات  
بعد عجز امريكا عن كبح جماحه.. جامعة ايرانية تقدم لأمريكا أجهزة للكشف عن كورونا

بعد عجز امريكا عن كبح جماحه.. جامعة ايرانية تقدم لأمريكا أجهزة للكشف عن كورونا

في إشارة رمزية للتضامن بين الشعوب, أعلنت إيران أنها ستقدم أجهزة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، من صناعة جامعة "بقية الله للعلوم الطبية" التابعة لحرس الثورة الإيراني، للولايات المتحدة الأميركية.
وقال هادي زهيري، مدير دائرة العلاقات العامة في جامعة "بقية الله للعلوم الطبية"، إنه تم تقديم مجموعة من أجهزة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من صناعة الجامعة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار زهيري إلى أنه تم تسليم مجموعة من الأجهزة إلى السفارة السويسرية في طهران راعية المصالح الأميركية، مضيفاً أن إيران على عداء مع الإدارة الأميركية وليس مع الشعب الأميركي.
وتوقع جلالي تحقيق مخرجات واقعية بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الحديث على نحو جازم بشأن نجاح هذا الأسلوب العلاجي، وأنه بحسب التوقعات المبدئية فإن المشروع يتطلب فترة 3 إلى 6 شهور للتوصل إلى نتائج.
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2757.
ونقل التلفزيون الإيراني، عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، قوله إن "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 117 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 2757، فيما قفز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 41495". ودعا جهانبور الإيرانيين لعدم الخروج من منازلهم، وقال: "سُجلت 117 وفاة جديدة و3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية".
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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