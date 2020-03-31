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رقم الخبر: 278873 تاريخ النشر: آذار 31, 2020 الوقت: 13:26 الاقسام: عربيات  
الشابندر: قوى عراقية رشحتني لمنصب رئيس الوزراء

الشابندر: قوى عراقية رشحتني لمنصب رئيس الوزراء

قال السياسي العراقي عزة الشابندر في تسجيل صوتي، اليوم الثلاثاء، ان قوى شيعية رشحته لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية.
وقال الشابندر ان اسمي مطروح الان بين أطراف القوى الشيعية التي تسلك منهج الاجماع، وانه من غير المعقول ان يكون رئيس الوزراء حاصلا على اجماع مطلق من جميع القوى، غير ان القوى الشيعية باتت مقتنعة بان تداول اسم معين من قبل اغلبية وليس مطلقة، هو الحل.
وأضاف: ان رئيس تيار الحكمة طرح اسمي على اللجنة السباعية، وحصلت على الدعم من الفتح، والعقد الوطني، كما ان الاكراد أبدوا تشجيعا وثقة عالية على لسان مسعود بارزاني، إضافة الى قوى سنية.
وتابع قائلا: انا متأكد من دعم الفتح والسنة والأكراد، فيما ولة القانون مترددة، لكن رئيس دولة القانون السيد نوري المالكي، أوضح لي انه اذا اتفقت القوى الشيعية على ذلك، فسوف امضي في الخيار المطروح.
وتابع الشابندر بالقول: ان الأسماء المطروحة، هي قاسم الاعرجي وعبد الحسين عبطان.
وكانت مصادر خاصة كشفت عن ان ترشيح السياسي العراقي عزة الشابندر لمنصب رئيس الحكومة من قبل قوى المقاومة ايضا، فيما تزامن ذلك مع معلومات لمصادر موثوقة ‏الأحد‏، 29‏ آذار‏، 2020 أوضحت ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد تخلى عن دعم تكليف الزرفي لرئاسة الحكومة.
والشابندر كان عضوا في مجلس النواب العراقي سابقاً، كما كان الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية سابقاً قبل أن يخرج منها العام 2010.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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