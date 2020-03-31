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رقم الخبر: 278871 تاريخ النشر: آذار 31, 2020 الوقت: 13:05 الاقسام: عربيات  
العراق... سقوط صاروخي كاتيوشا في محافظة الأنبار

العراق... سقوط صاروخي كاتيوشا في محافظة الأنبار

قال مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، إن صاروخي كاتيوشا سقطا غربي مدينة هيت، في محافظة الأنبار.
ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن المصدر، قوله إن "صاروخي كاتيوشا سقطا فجر اليوم على الطريق العام في قرية المعمورة غرب مدينة هيت ( 70 كم غرب الرمادي)، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".
سقوط صاروخي كاتيوشا على قرية "المعمورة" غرب مدينة هيت بمحافظة #الأنبار، دون وقوع أية خسائر بشرية. pic.twitter.com/Em3bEVbVXM
وطوقت قوة أمنية مكان الحادث، مع فتح تحقيق في ملابساته.
ويعاني العراق مؤخرا من سقوط صواريخ على عدة مناطق، حيث سقط منذ أيام صاروخ كاتيوشا أيضا قرب مقر قيادة عمليات بغداد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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