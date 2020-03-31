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رقم الخبر: 278870 تاريخ النشر: آذار 31, 2020 الوقت: 13:00 الاقسام: محليات  
برلماني عراقي يطالب برفع الحصار الامريكي عن ايران

برلماني عراقي يطالب برفع الحصار الامريكي عن ايران

طالب عضو "كتلة بدر" في مجلس النواب العراقي "كريم المحمداوي"، برفع الحصار الامريكي عن ايران؛ مؤكدا أن انتشار كورونا لا يشكل خطورة على الشعب الايراني فحسب بل يهدد شعوب المنطقة جميعا.
وقال المحمداوي في تصريح صحفي، الاثنين، إن "ايران تمر بظروف صعبة في ظل اتشار فيروس كورونا وسقوط الاف الضحايا، بسبب هذا الوباء العالمي الذي انتشر في اكثر من 120 دولة حول العالم".
واضاف، أن "الحصار الامريكي على ايران له تاثير سلبي على قدراتها في مواجهة المرض"؛ داعيا "كل البرلمانات والحكومات في العالم الى الضغط باتجاه رفع الحصار والضغوط الاقتصادية من اجل تعزيز قدرات طهران في مواجهة فيروس كورونا".
وتابع : ان ايران بلد كبير وانتشار الفيروس لايشكل خطورة على شعبها بل كل شعوب المنطقة التي هي في مركب واحد امام وباء يمثل تحديا خطيرا للغاية.
واشار المحمداوي الى ان "الوباء انتشر في الصين بداية ثم ايطاليا وايران الان تعاني منه ومعها اكثر من 120 دولة ما يعني وجوب تكاتفها جميعاً وخاصة ذات الجوار الجغرافي للتغلب عليه".
واكد أن "العراق لن يقف مكتوف الايدي امام دعم ايران في مواجهة كورونا اذا ما انتهت تداعياته في البلاد"؛ مبينا ان "دعم الدول في مواجهة الاوبئة والامراض امر انساني واخلاقي".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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