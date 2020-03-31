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رقم الخبر: 278869 تاريخ النشر: آذار 31, 2020 الوقت: 12:51 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الحكومة: اليوم بصوت جماهيري موحد نقول "لا" للحظر وكورونا
في ذكرى يوم الجمهورية الاسلامية؛

المتحدث باسم الحكومة: اليوم بصوت جماهيري موحد نقول "لا" للحظر وكورونا

دعا المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي" في مدونة له بمناسبة حلول ذكرى تاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في ايران (31 اذار / مارس 1979)، الشعب الايراني ليقول بصوت جماهيري موحد ومنسجم، "لا" للحظر وكورونا، و"نعم" لمستقبل افضل وعام خال من الازمات وتاسيس مجتمع مزدهر.

جاء ذلك في مدونة نشرها ربيعي اليوم الثلاثاء عبر حسابه في موقع اينستاغرام، بمناسبة حلول الذكرى السنوية ليوم "12 فروردين" (31 اذار/مارس 1979) حيث تصويت الشعب الايراني بـ "نعم" خلال الاستفاء على تاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في ايران.
وكتب ربيعي في مدونته : اننا في هذا العام نحتفي بذكرى يوم الجمهورية الاسلامية (12 فروردين) ونحن بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى احياء روح التآلف على غرار تلك الايام التي كانت سائدة في البلاد حيث تم تاسيس نظام جمهوري قائم على تصويت الشعب الايراني بكافة الاقوام والديانات والمذاهب والنحل السياسية انذك.
واضاف : اليوم ايضا، نحن بحاجة الى هذا التماسك الشامل؛ جنبا الى جنب ومن دون الاتكال (على الخارج) لنتجاوز الازمات المختلفة بسلام.
وتابع : آنذك نحن قلنا "نعم" للجمهورية الاسلامية، واليوم ينبغي لنا ان نقول بصوت جماهيري موحد ومتماسك جنبا الى جنب، "لا" للحظر وكورونا، ونرحب بمستقبل افضل وعام خال من الازمات والتاسيس لمجتمع مزدهر.

 
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