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رقم الخبر: 278866 تاريخ النشر: آذار 31, 2020 الوقت: 12:46 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: دعم الشعب أدى إلى الانجازات المحققة في مكافحة كورونا

الرئيس روحاني: دعم الشعب أدى إلى الانجازات المحققة في مكافحة كورونا

قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" : ان الانجازات التي حققتها ايران اليوم على صعيد مكافحة فيروس كورونا الفتاك، ناجمة عن دعم الشعب وتعاونه في هذا الخصوص.

واضاف الرئيس روحاني في تصريح له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء : نحن نقدم شكرنا الخاص الى الشعب على تعاونه المميز مع هذه اللجنة منذ الكشف عن حالات الاصابة بالفيروس داخل البلاد.
ولفت الى ان هذا التعاون الشعبي تجسد في مختلف مراحل الحدّ من تفشي هذا المرض، بما في ذلك قرار التباعد الاجتماعي وخفض الزيارات والتنقل بين المدن والمحافظات خلال عطلة راس السنة (الايرانية – بدات في 21 اذار / مارس 2020).
ودعا رئيس الجمهورية المواطنين الذين تظهر عليهم اعراض الاصابة بفيروس كورونا، الالتزام بالحجر الصحي في منازلهم اذا كانت الاعراض خفيفة، او مراجعة المراكز العلاجية والمستشفيات لدى المدن والمحافظات التي يقطنون فيها ليتم ادخالهم الحجر الصحي وتلقيهم العلاج لفترة تتراوح بين 10 و15 يوما.
وشدد روحاني على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لاحتواء فيروس كورونا المستجد؛ مبينا ان نجاح هذه البرامج يعتمد على دعم الشعب وتعاونه في هذا الخصوص.

 
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