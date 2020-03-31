التقى سفير الجمهورية الاسلامية في مسقط محمدرضا نوري شاهرودي صباح اليوم الثلاثاء بالسيد یوسف بن علوي وزیر خارجية سلطنة عمان، حيت تداول البحث حول آخر التطورات الاقليمية والعالمية وتداعيات تفشي أزمة كورونا المستجد في المنطقة.

وحسب تقرير سفارة الجمهورية الاسلامية في مسقط، فان اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء حول العلاقات الثنائية بين ايران وعمان واستمرار التعاون البناء في المراحل المقبلة.

كما أبدى السفير نوري شاهرودي عن شكره وتقديره لوزير خارجية عمان على التسهيلات التي قدمتها السلطنة لعودة المواطنين الايرانيين الى وطنهم خلال الاسابيع الماضية بعد توقف الرحلات بسبب تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

يذكر أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان تربطهما علاقات متينة في مختلف المجالات مما يجعل اللقاء التشاور مستمراً على جميع المستويات والظروف.