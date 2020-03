دبلوماسية ترامب "الكارثية" نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أعده مايكل كرولي Michael Crowley ولارا جيكس Lara Jakes :Trump's 'Disaster Diplomacy' Has So Far Had Few Results, حول دبلوماسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الكارثية" التي حاول استخدامها، ولم تؤد إلى نتائج . فمع تسارع انتشار فيروس كورونا حول العالم عرض ترامب المساعدة على أعداء أميركا الألداء مثل إيران وكوريا الشمالية، وكان الرد هو الرفض.