ورد الإيرانيون بغضب على العرض، ووصفوه بأنه غير صادق، وطالبوا بتخفيف واسع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بدلا من ذلك. أما كوريا الشمالية الغاضبة على أميركا بسبب التوقف في المفاوضات النووية فقد عبرت عن امتنانها لكنها لم تقبل العرض بشكل علني، وحذرت من مصاعب كبيرة في العلاقات مع الولايات المتحدة. إلا أن المثالين يقدمان صورة عن الطريقة التي يواصل فيها ترامب إدارة سياسته الخارجية وسط حالة الوباء .

من الواضح أن فيروس كورونا سيؤثر على كل ملمح من ملامح السياسة الخارجية الأميركية ولوقت طويل. وترى الإدارة الأميركية في الأزمة فرصًا جديدة لكنها تحمل معها مخاطر أخرى؛ إذ تحاول الصين وروسيا الاستفادة من لحظة ظهر فيها عدوهما في حالة ضعف وتشتت.

ويطلق عليها الخبراء دبلوماسية الكارثة- أي الطريقة التي تستخدم الدول الكوارث مثل الهزات الأرضية وتسونامي والأمراض لتعزيز أجندتها فيما وراء البحار. ويقول المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي ويعمل كأكبر مسؤول في مركز الأمن الأمريكي الجديد ريتشارد فونتين: "من الواضح أن فيروس كورونا سيؤثر على كل ملمح من ملامح السياسة الخارجية الأميركية ولوقت طويل".

إن الفيروس زاد من التنافس بين الولايات المتحدة والصين، ويمكن أن يسرع خروج القوات الأميركية من العراق وأفغانستان، وأماكن أخرى لحماية الجنود من الوباء. وقامت الصين بالترويج للمعلومات المضللة وحملت أمريكا على خلق الفيروس، وقدمت نفسها كزعيمة للعالم ضد الوباء الذي تحاول الولايات المتحدة احتواءه. وقام أحد أكبر رجال الأعمال الصينيين جاك ما، صاحب إمبراطورية علي بابا، بالعرض على الولايات تقديم أقنعة طبية واقية وأجهزة الفحص كوسيلة لمساعدة الولايات المتحدة على مكافحة الفيروس، وهي لفتة تؤكد على التحرك المتأخر للرئيس ترامب.

وفي تحد ضمني لسياسة أميركا ضد أعدائها، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غويتريش والمفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إلى تخفيف العقوبات ضد الدول التي انهار اقتصادها حتى تكون قادرة على مكافحة فيروس كورونا. وقالت باشليت إن العقوبات الاقتصادية قد تعوق وصول المواد الطبية لكل من إيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وزيمبابوي، وكل هذه الدول تعرضت لعقوبات أميركية.

ومع تزايد الحالات التي أثقلت كاهل النظام الصحي الإيراني، قالت وزارة الخارجية الشهر الماضي إنها مستعدة لمساعدة الشعب الإيراني في جهودهم للرد على الوباء. ونقلت السفارة السويسرية في طهران التي تعمل كممثل للمصالح الأميركية في إيران الرسالة. ولم تحدد الخارجية نوعية المساعدة التي تريد إدارة ترامب تقديمها، لكنها تمثل تحولًا في موقف الإدارة التي حاولت جهدها لتقويض النظام الحاكم، وفرضت عقوبات جديدة عليه الأسبوع الماضي.

لكن الجمهورية الإسلامية ردت سريعًا بالرفض، وأكدت أن ما تريده هو تخفيف العقوبات التي أعاد فرضها ترامب قبل عامين بعدما خرج من الاتفاقية النووية الموقعة في عام 2015. وحتى قبل انتشار الفيروس ناشدت إيران الرأي العام الدولي قائلة إن العقوبات تقتل الناس الأبرياء.

وفي رسالة مفتوحة إلى الشعب الأميركي وجهها الأسبوع الماضي الرئيس حسن روحاني قال إن الولايات المتحدة "تساعد على انتشار الفيروس من خلال العقوبات"، وقال إنها "تقوض وبشكل كبير قدرة الشعب الإيراني على قتال فيروس كورونا ويخسر عدد منهم حياته نتيجة لهذا".

والدول الأوروبية وكذا الصين وروسيا طالبت بتخفيف العقوبات. ودعا عدد من الديمقراطيين إلى مثل هذا. ففي رسالة وجهها عدد من المشرعين الديمقراطيين والليبراليين هذا الأسبوع إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير المالية ستيفن منوشين قالوا إنه "بدلا من مراكمة العقوبات على الشعب الإيراني في ساعة الحاجة، ندعو إلى تعليق جوهري للعقوبات ضد إيران كلفتة إنسانية إلى الشعب الإيراني ومساعدته على مواجهة الفيروس"... وقال جاريت بلانك، المسؤول السابق في عهد باراك أوباما الذي أشرف على إدارة تنفيذ اتفاقية 2015 النووية: إن القيود المالية التي فرضتها أميركا على إيران خنقت بشكل فعلي أي فرصة للمساعدة الإنسانية.

ويقول الخبراء إن العرض الأميركي ليس سوى فتات على الطاولة بدون تغيير للسياسة كما يقول المسؤول السابق في إدارة أوباما والمحاضر في جامعة جون هوبكنز والي نصر. وقال إن "الحكومة الإيرانية لا تريد تقديم انتصار في مجال العلاقات العامة" لو قبلت المساعدات.

ويريد ترامب إحياء المحادثات النووية بعد عام من رفضه طلب الرئيس الكوري كيم جونغ- أون رفع العقوبات مقابل وقف جزء من برنامجه النووي. ويقول إيلان كليمان أستاذ الكوارث في يونيفرستي كوليج إن كوريا الشمالية طالما قبلت الدعم الخارجي أثناء المجاعات لكي تعود إلى نبرتها العدائية. وقال كليمان مؤلف "دبلوماسية الكارثة: كيف تؤثر الكوارث على السلام والنزاع" إن هذا يعكس التاريخ القريب للدول المعادية وربما كان درسًا لترامب. وقال: "لا توجد أمثلة تاريخية واضحة عن دبلوماسية المرض والدبلوماسية الطبية ودبلوماسية الكارثة، حيث حصل تغير دبلوماسي بسبب الكارثة أو المرض". وحتى في هذه الأزمنة الصعبة فالتعاون مع الحلفاء لا يثمر...