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رقم الخبر: 278861 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 19:37 الاقسام: محليات  
عودة 200 مواطن ايراني من الكويت الى البلاد بسبب فيروس كورونا

عودة 200 مواطن ايراني من الكويت الى البلاد بسبب فيروس كورونا

اعلنت السفارة الايرانية لدى الكويت، عودة 200 من الرعايا الايرانيين الى طهران على خلفية انتشار فيروس كورونا في هذا البلد.

واوضحت السفارة الايرانية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، انه في ضوء الجهود والتنسيق بين المسؤولين لدى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الكويت مع المسؤولين الكويتيين المعنيين، فقد تم اعادة هؤلاء المواطنين عبر رحلتين لشركة الجزيرة للطيران امس الى طهران.
واضاف البيان، ان الجهود ماتزال قائمة ليتم إعادة سائر الرعايا الايرانيين الذين تقدموا بطلب العودة الى ارض البلاد.
يذكر ان السلطات الكويتيتة اعلنت منفذ فترة عن قرارها، للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد، بمنع الرحلات الجوية القادمة الى هذا البلد.


 

 
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