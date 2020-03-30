وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، كتب على صفحته في تويتر: في ظروف كورونا، فإن الوزير وكبار المدراء بوزارة الخارجية وفضلا عن المشاركة في مختلف الإجتماعات، يبحثون يوميا آخر التطورات العالمية والعلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الفيديو كونفرانس الداخلي.

وأضاف موسوي: في هذه الأيام ورغم ان مكافحة كورونا والحد من آثارها وتبعاتها على الشعب الإيراني، أصبحت في مركز ثقل النشاطات الدبلوماسية الإيرانية، إلا أن متابعة ومراقبة كل التطورات الإقليمية والعالمية والتعامل الملائم معها ليس بعيدا عن الأنظار.. فالدبلوماسية تواصل نشاطها.



