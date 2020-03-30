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رقم الخبر: 278860 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 19:36 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الخارجية: النشاط الدبلوماسي مستمر في ظروف كورونا

المتحدث باسم الخارجية: النشاط الدبلوماسي مستمر في ظروف كورونا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن نشاطات وزير الخارجية وكبار المدراء في هذه الوزارة مستمرة في ظروف كورونا عبر الاجتماعات المباشرة والافتراضية.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، كتب على صفحته في تويتر: في ظروف كورونا، فإن الوزير وكبار المدراء بوزارة الخارجية وفضلا عن المشاركة في مختلف الإجتماعات، يبحثون يوميا آخر التطورات العالمية والعلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الفيديو كونفرانس الداخلي.
وأضاف موسوي: في هذه الأيام ورغم ان مكافحة كورونا والحد من آثارها وتبعاتها على الشعب الإيراني، أصبحت في مركز ثقل النشاطات الدبلوماسية الإيرانية، إلا أن متابعة ومراقبة كل التطورات الإقليمية والعالمية والتعامل الملائم معها ليس بعيدا عن الأنظار.. فالدبلوماسية تواصل نشاطها.

 

 
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