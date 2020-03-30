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رقم الخبر: 278859 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 19:33 الاقسام: محليات  
المرجع وحيد خراساني يثمن جهود الكوادر الطبية لمكافحة فيروس كورونا

المرجع وحيد خراساني يثمن جهود الكوادر الطبية لمكافحة فيروس كورونا

بعث المرجع الديني "آية الله حسين وحيد خراساني" رسالة الى الكوادر الطبية والعلاجية في محافظة قم المقدسة (وسط)، معربا فيها عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم المضنية في سياق مكافحة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره في البلاد.

بعث المرجع الديني "آية الله حسين وحيد خراساني" رسالة الى الكوادر الطبية والعلاجية في محافظة قم المقدسة (وسط)، معربا فيها عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم المضنية في سياق مكافحة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره في البلاد.
واعلن قسم العلاقات العامة بجامعة قم للعلوم الطبية اليوم الاثنين، عن مساهمة المرجع الديني "اية الله وحيد خراساني" في مكافحة فيروس كورونا عبر اهداء 1000 قناع طبي من فئة "ان 95" و200 قطعة من الملابس الطبية الواقية، الى الفريق الصحي والعلاجي لدى مستشفى العلوم الطبية في هذه المحافظة.
 

 
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