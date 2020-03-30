وتحدث روحاني خلال الإتصال إلى رئيس المستشفى ورئيس جناح الإلتهابات والأمراض المعدية، حيث قدموا له تقارير حول مراحل استقبال وعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة أهواز.

واعتبر روحاني الوتيرة الثابتة لحالات الإصابة المسجلة في هذا المستشفى بأنها تبعث على السرور؛ معربا عن أمله في تضاؤل وتيرة الإصابات بالفيروس في الأيام المقبلة.

وتابع رئيس الجمهورية مخاطبا الأطباء، والممرضين، وجميع الكوادر الأخرى العاملة في القطاع الطبي في البلاد، "ان جهودكم وتضحياتكم قد سجلت في ذاكرة تاريخ البلاد ولن ينسى الشعب أبدا هذه الأيام المكللة بتضحيات وتفاني الأطباء والممرضين".

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون العام الجديد عاما جيدا لأهالي خوزستان وحراس حدود البلاد الغيارى؛ مؤكدا إمكانية تذليل هذه الظروف من خلال تعزيز الصمود وتضامن جميع أبناء الشعب.

وفي سياق آخر، نوه الى أن محافظة خوزستان العظيمة تحملت أعباء فترة الدفاع المقدس، وإعادة إعمار البلاد، وتوفير الطاقة، والتنمية واستقرار مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد بما في ذلك قطاع الصناعة والخدمات وغيره.

من جانب آخر أعلن مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية لشؤون العلاقات العامة والإعلام "علي رضا معزي" عن إيعاز رئيس الجمهورية الى محافظ آذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد) بالإهتمام الخاص بالمصابين بالكيماوي والأهالي المظلومين في مدينة سردشت التابعة للمحافظة على خلفية إنتشار فيروس كورونا ومكافحته في البلاد.

وفي تغريدة له اليوم الإثنين، أشار معزي الى إجتماع رئيس الجمهورية عبر الفيديو مع محافظ آذربايجان الغربية، مضيفا "ان رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني أوعز الى محافظ آذربايجان الغربية بالإهتمام الخاص بالأهالي المظلومين في سردشت الذين أصيبوا بالكيماوي جراء جريمة حرب النظام البعثي البائد في العراق عام 1987، وهم اليوم أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن الإصابة بكورونا".

وفي اتصال مباشر عبر الفيديو اليوم الإثنين مع المحافظين ورؤساء جامعات العلوم الطبية في آذربايجان الغربية، وخوزستان وأردبيل وزنجان، اطلع رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني على آخر المستجدات عن انتشار فيروس كورونا والخطوات المتخذة لمكافحته وتطور الإجراءات الطبية لمعالجة المصابين في هذه المحافظات.





