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رقم الخبر: 278857 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 19:29 الاقسام: محليات  
ظريف : لقد ولى عهد الجلوس ومشاهدة البلطجية الامريكية

ظريف : لقد ولى عهد الجلوس ومشاهدة البلطجية الامريكية

نشرت صحيفة "كامرسانت" الروسية اليوم الاثنين، مقالا لوزير الخارجية (الايراني) "محمد جواد ظريف" بعنوان "لا تحاربونا بل حاربوا فيروس كورونا"؛ مخاطبا فيه العالم اجمع بان "عهد الجلوس ومشاهدة البلطجية الامريكية قد ولى".

ونقل مراسل "ارنا" من موسكو عن ظريف قوله في هذا المقال، ان العالم يواجه اليوم ظاهرة جديدة وخطرا مستجدا يسمى "وباء كورونا" الذي وضع المجتمع الدولي وشعوب العالم جميعا امام مصير وبلاء مشترك.
واكد وزير الخارجية، ان الكيان الامريكي يعمد في سياق الانانية والبلطجية وعدم اكتراثه للظروف العصيبة والحساسة الراهنة، الى تشديد الضغوط القصوى على المجتمع الدولي ليلبغ مستوى غير معهود من الخصومة والمعاداة ضد الانسانية.
ظريف، اعرب عن اسفه من سياسات واشنطن المناوئة للبشرية لكونها تسببت في عرقلة جهود بعض الدول التي تقبع تحت ضغوط الحظر الامريكي بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية، لمكافحة وباء كورونا والحدّ من تفشي هذا الفيروس الفتاك.

 

 
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