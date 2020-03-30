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رقم الخبر: 278856 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 14:23 الاقسام: محليات  
الانتاج الواسع لعدة التشخيص السريع لفيروس كورونا

الانتاج الواسع لعدة التشخيص السريع لفيروس كورونا

ازيح الستار صباح اليوم الاثنين عن العدة الطبية التشخيصية (كيت) لفيروس كورونا التي بدأ انتاجها الواسع من قبل مصانع وزارة الدفاع.

 ازيح الستار صباح اليوم الاثنين عن العدة الطبية التشخيصية (كيت) لفيروس كورونا التي بدأ انتاجها الواسع من قبل مصانع وزارة الدفاع.
وعرضت العدة في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليوم بعد ان تم تصميمها وانتاجها من قبل الخبراء الايرانيين.
ووفقا لمسؤول دائرة البحوث الصناعية التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة، إن أحد الجوانب المهمة للإنتاج الضخم لهذه العدة، هو استعداد القوات المسلحة للتهديدات البيولوجية المماثلة.
وقال في إشارة إلى اجتماع اللجنة الفنية والبحثية لمقر الإمام الرضا التابع للقوات المسلحة، إن اللجنة تتابع العديد من المشاريع، أحدها موضوع عدة التشخيص لفيروس كورونا والتي كشف عنها اليوم.


 

 
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