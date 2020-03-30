  • الإثنين ٥ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 30, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278854 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 14:19 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران الى 13911 شخصا

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران الى 13911 شخصا

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 41 الفا و495 شخص، والمتوفين 2757 والمتعافين 13 الفا و911 شخصا.

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 41 الفا و495 شخص، والمتوفين 2757 والمتعافين 13 الفا و911 شخصا.
واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  3186 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 41 الفا و و495 حالة لغاية الان بينهم 3511 مريضا في وضع حرج.
واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 13 الفا و911 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 117 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 2757 شخصا.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0606 sec