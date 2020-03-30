اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 41 الفا و495 شخص، والمتوفين 2757 والمتعافين 13 الفا و911 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3186 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 41 الفا و و495 حالة لغاية الان بينهم 3511 مريضا في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 13 الفا و911 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 117 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 2757 شخصا.

