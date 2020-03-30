  • الإثنين ٥ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 30, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278851 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 13:29 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يجدد تقديره للكادر الطبي و يعتبر مشروع الفرز الصحي إنجاز كبير

قائد الثورة يجدد تقديره للكادر الطبي و يعتبر مشروع الفرز الصحي إنجاز كبير

جدد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي في رسالة خطية الى وزير الصحة شكره وتقديره لجهود وزارة الصحة والكادر الطبي، مؤكدا ان الاستعانة بقوات التعبئة والمتطوعين من المواطنين يشكل عونا كبيرا لتخليص البلاد من هذا الوباء.

وصف قائد الثورة الإسلامية سماحة "آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي"، مشروع الفرز الصحي لمكافحة فيروس كورونا في البلاد بأنه "إنجاز كبير" وأكد سماحته في رسالة الى وزير الصحة، أهمية عدم تضاؤل وتيرة الجهود الشاملة في هذا الصدد.
ووجه سماحة قائد الثورة الإسلامية رسالة الى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي، أعرب فيها مرة أخرى عن شكره وتقديره للوزير، وزملائه، وأسرة وزارة الصحة الكبرى في البلاد؛ مضيفا، ان التدابير المتخذة جيدة وفاعلة بإذن الله.
وتابع سماحته، ان الاستعانة بقوات التعبئة والمتطوعين من المواطنين سيساعد بصورة كبيرة في تخليص البلاد من هذا الوباء إن شاء الله. والمهم هو عدم تضاؤل وتيرة الجهود الشاملة في هذا الصدد؛ سائلا الباري تعالى دوام الصحة والنجاح لوزير الصحة والكوادر العلاجية في البلاد.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0594 sec