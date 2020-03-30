جاء ذلك في تصريحات ادلى بها الرئيس روحاني خلال اتصاله عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بمحافظي "فارس" و"بوشهر" (جنوب) و"لرستان" (غرب) ومسؤول احدى المؤسسات الصناعية المحلية الناشطة في انتاج الكحول ومواد التعقيم لدى المحافظة الاخيرة.

واطلع رئيس الجمهورية في هذه الاتصالات على اخر المستجدات بشان انتشار فيروس كورونا معالجة المرضى المصابين وايضا السيول الاخيرة في هذه المحافظات.

ولدى اتصاله بمدير وعدد من العاملين في الشركة المنتجة للكحول الطبية ومواد التطهير والمعقمات في محافظة لرستان، تحدث الرئيس روحاني حول الطاقة الانتاجية ودور هذه الشركة الهام في مجال تطوير الظروف الصحية على صعيدي الاشخاص والبيئة.

الرئيس روحاني استعرض مع هؤلاء المحافظين الظروف الراهنة عقب السيول الاخيرة وضرورة الحدّ من توافد المسافرين اليها بالتزامن مع عطلة راس السنة (الايرانية ) في اطار قرار "التباعد الاجتماعي" الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

كما ثمن رئيس الجمهورية جهود الكوادر الطبية والعلاجية وايضا المؤسسات الناشطة في مجال مكافحة الافات وتعويض الخسائر الناجمة عن السيول الاخيرة وغيرها من الكوارث الطبيعية في ارجاء البلاد.



