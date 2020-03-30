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رقم الخبر: 278848 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 13:19 الاقسام: محليات  
الجمهورية الاسلامية حققت منجزات منقطعة النظير في القطاع العسكري

الجمهورية الاسلامية حققت منجزات منقطعة النظير في القطاع العسكري

أكدت هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الايرانية ، أن الجمهورية الاسلامية حققت منجزات منقطعة النظير في القطاع العسكري والدفاعي جعلت الأعداء في رعب ويأس .

أكدت هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الايرانية ، أن الجمهورية الاسلامية حققت منجزات منقطعة النظير في القطاع العسكري والدفاعي جعلت الأعداء في رعب ويأس .
جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الايرانية بمناسبة يوم الجمهورية الاسلامية الموافق غدا الثلاثاء 31 آذار / مارس .
وقال البيان ، ان تخطي البلاد لموجات الأعاصير الشديدة التي خطط لها نظام الهيمنة العالمي على مدى اربعين عاما من عمر الثورة الاسلامية يعتبر من ثمار نتائج الحكومة الاسلامية القائمة على الدعم الشعبي والسيادة الشعبية الدينية .
وأضاف البيان ، ان المنجزات و التقدم و النجاحات المنقطعة النظير التي حققتها الجمهورية الاسلامية في القطاع العسكري و الدفاعي قد أوصلت البلاد الى مستوى ردع جعل الأعداء يشعرون بالرعب الاستراتيجي و اليأس بينما يشعر الشعب الايراني بالارتياح للقدرات الدفاعية الموثوقة للقوات المسلحة و للأمن المستديم و الشامل في البلاد .

 

 
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