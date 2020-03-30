وقال عباس موسوي، ان وزارة الخارجية تبذل جهودا جادة من أجل إعادة الطلبة الجامعيين الايرانيين من ايطاليا.

وأوضح موسوي: نظرا للإنتشار الكبير لفايروس كورونا في إيطاليا بعث عشرات الطلبة الجامعيين الايرانيين الذين يدرسون في هذا البلد، طلبات للعودة الى البلاد، وهذا الموضوع قيد المتابعة الجادة في طهران وروما، وبمجرد الحصول على التراخيص اللازمة – نظرا للوضع الأحمر في هذا البلد – سيتم اتخاذ الإجراء اللازم لعودة هؤلاء الأعزاء.

وصرح موسوي أن وزارة الخارجية الايرانية ومن خلال اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روما والحكومة الايطالية ستتابع الموضوع حتى التوصل الى نتيجة.



