وصل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدى ماليزيا "علي اصغر محمدي "الى كوالالمبور ليباشر مهام عمله في السفارة.

وكان علي اصغر محمدي قبل ذلك سفيرا للجمهورية الإسلامية لدى فيليبين ، كما كان يتولى منصب المدير العام لشؤون الايرانيين في الخارج والمدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ورئاسة الامانة العامة للمجلس الاعلى للايرانيين في خارج البلاد .

وكانت "مرضية افخم" سفيرة ايران لدى ماليزيا.

كما وصل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدي تايلاند السيد رضا نوبختي الى بانكوك وبدا مهام عمله .

وكان نوبختي قبل ذلك سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى ساحل العاج وكان قد تولى منصب رئاسة دائرة الرعايا واللاجئين والمهاجرين الاجانب بوزارة الخارجية .



