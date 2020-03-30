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رقم الخبر: 278843 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 13:08 الاقسام: محليات  
سفیر ایران الجديد يباشر مهام عمله في ماليزيا

سفیر ایران الجديد يباشر مهام عمله في ماليزيا

وصل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدى ماليزيا "علي اصغر محمدي "الى كوالالمبور ليباشر مهام عمله في السفارة.

 وصل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدى ماليزيا "علي اصغر محمدي "الى كوالالمبور ليباشر مهام عمله في السفارة.
وكان علي اصغر محمدي  قبل ذلك سفيرا للجمهورية الإسلامية لدى فيليبين ، كما كان يتولى منصب المدير العام لشؤون الايرانيين في الخارج  والمدير العام للشؤون القنصلية  بوزارة الخارجية، ورئاسة  الامانة العامة للمجلس الاعلى للايرانيين في خارج البلاد .
وكانت "مرضية افخم" سفيرة ايران لدى ماليزيا.
كما وصل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدي تايلاند السيد رضا نوبختي الى بانكوك وبدا مهام عمله .
وكان نوبختي قبل ذلك سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى ساحل العاج وكان قد تولى منصب رئاسة دائرة الرعايا واللاجئين والمهاجرين الاجانب بوزارة الخارجية .

 

 
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