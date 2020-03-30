اعلن مساعد وزير الصحة لشؤون الدراسات والتكنولوجيا "رضا ملك زادة" عن تخطي عدد من المحافظات الايرانية مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا منها قم و جيلان و مازندران (شمال) و مركزي (وسط).

كما اعلن ملك زاده اليوم الاثنين لارنا عن تراجع ملحوظ لعدد المرضى المراجعين الى المراكز الطبية في طهران خلال اليومين الماضيين.

واكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية سواء على المستوى الشخصي او العام ومنها البقاء في البيت و عدم الحضور في المراكز العامة وتقليل الحركة داخل المدن كي يتم احتواء هذا الفيروس .

واضاف اذا تم الالتزام بالتعليمات فسيتم احتواء المرض خلال اسبوعين وفي غير ذلك سنحتاج الى حوالي شهر ونصف الشهر للخروج من ذروة حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور قد اعلن بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر يوم امس الاحد 38 الفا و309 اشخاص ، والمتوفين 2640 والمتعافين 12 الفا و391 شخصا.



