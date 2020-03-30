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رقم الخبر: 278840 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 13:03 الاقسام: محليات  
الشعبان الايراني والامريكي كلاهما ضحية جنون ترامب

الشعبان الايراني والامريكي كلاهما ضحية جنون ترامب

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى السويد "احمد معصومي فر"، ان الشعبين الايراني والامريكي كلاهما ضحية جنون الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى السويد "احمد معصومي فر"، ان الشعبين الايراني والامريكي كلاهما ضحية جنون الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك خلال تغريدة نشرها السفير الايراني لدى السويد ؛ مشيرا فيها الى فيروس كورونا الفتاك ومساعي ترامب لاستغلال الظروف المزرية الناجمة عنه لدرّ المزيد من الارباح في حسابات شركاته الكبرى.
واضاف معصومي فر : ان ترامب والى جانب عدم اكتراثه لفاجعة كورونا يواصل العمل على تشديد الحظر؛ مؤكدا ان كلا الشعبين الايراني والامريكي باتا ضحية "الجنون الترمبي" اليوم.
وبسحب تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اليوم الاحد، فقد بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم 38 الفا و309 اشخاص، والمتوفين 2640 والمتعافين 12 الفا و391 شخصا.


 

 
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