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رقم الخبر: 278839 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 13:02 الاقسام: محليات  
لا توجد إصابات بكورونا في صفوف قواتنا المسلحة

لا توجد إصابات بكورونا في صفوف قواتنا المسلحة

اكد مسؤول مقر الامام الرضا (ع) الصحي والوقائي بانه لم يصب حتى اليوم، احد من كوادر القوات المسلحة بفيروس كورونا وتواصل هذه القوات بمن فيهم الجنود تقديم الخدمات للشعب الايراني.

وقال رئيس دائرة الصحة والعلاج في الاركان العامة للقوات المسلحة حسن عراقي زادة ان معسكراتنا هي من انظف الاماكن لاننا فرضنا قوانين صارمة واجراءات احترازية فيها ويتم اجراء فحوصات طبية دقيقة للموظفين والجنود لمنع انتشار فيروس كورونا.
واكد عراقي زاده ان نحو 70 بالمائة من أسرة مستشفيات القوات المسلحة بما فيها الجيش والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي ووزارة الدفاع تحت تصرف المصابين بفيروس كورونا وتم اعداد 4200 سرير لاستقبال المصابين بفيروس كورونا .
واضاف انه تم انشاء 7 مستشفيات ميدانية من قبل الحرس الثوري والجيش في مدن مختلفة لتقديم الخدمات الصحية للمصابين عند الضرورة كما تم اعداد 20 مستشفى ميداني مؤقت لتقديم الخدمات في الاماكن التي يوجد فيها  عدد كبير من المرضى وسيتم اعادة تجميع هذه المستشفيات بعد نهاية حالة الطواري فيها لتقام في اماكن اخرى تحتاج الی الخدمات الطبية.

 

 
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