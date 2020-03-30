  • الإثنين ٥ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 30, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278838 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 13:00 الاقسام: ثقافة وفن  
برج الحرية (آزادي) في طهران اكتسى باللون الابيض تكريما للكوادر الطبية

برج الحرية (آزادي) في طهران اكتسى باللون الابيض تكريما للكوادر الطبية

أكتسى برج الحرية (آزادي) الذي يعد الرمز الوطني في البلاد، بالأنوار البيضاء تكريما للكوادر الطبية العاملة في مكافحة كورونا.

أكتسى برج الحرية (آزادي) الذي يعد الرمز الوطني في البلاد، بالأنوار البيضاء تكريما للكوادر الطبية العاملة في مكافحة كورونا.
واكتسى برج ازادي بالأنوار البيضاء مساء الأحد بالتزامن مع التعبئة العامة للمؤسسات والهيئات العامة لمكافحة فيروس كورونا وتقديرا لجهود الأطباء والممرضات والطاقم الطبي والمهنيين الطبيين في جميع أنحاء البلاد باعتبارهم المدافعين في الخط الاول عن صحة وسلامة المواطنين وما يتطلب ذلك من تضحيات.
كما رسمت لوحات ضوئية على البرج كتب عليها شعار الحملة الوطنية # لنبق في المنزل بهدف حث المواطنين على البقاء في المنازل لقطع سلسلة انتشار فيروس كورونا باسرع وقت وبالتالي دعم الكوادر الطبية والتعاون معها.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0589 sec