صرح وزير الرياضة والشباب الايراني مسعود سلطاني فر بان تاجيل الالعاب الاولمبية كان متوقعا في ظل تفشي فيروس كورونا في انحاء العالم.

وقال سلطاني فر في تصريح له اليوم الاحد حول ارجاء الالعاب الاولمبية عاما واحدا، لقد توقعنا ارجاء الالعاب الاولمبية في ضوء تفشي فيروس كورونا في نحو 200 دولة في العالم وتوقف المسابقات المؤهلة الى الاولمبياد.

واضاف، كما تعلمون فان عددا من الدول التي تعاني من فيروس كورونا كانت قد اعلنت بانها سوف لن تشارك وبالتالي فقد تم ارجاء دورة الالعاب الاولمبية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية عاما واحدا.

وقال، ينبغي ان نرى ما سيكون مصير المسابقات العالمية التي لم تكن تقام في عام اقامة الدورة الاولمبية لنقوم بالتخطيط لها، ولقد تحدثنا مع مختلف الاتحادات الرياضية سواء التي حجزت بطاقات التاهل الى الاولمبياد او التي ينبغي ان تشارك في المسابقات التاهيلية لتقوم بتنظيم برامجها لدراستها خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا للالعاب الاولمبية والباراولمبية قريبا.



