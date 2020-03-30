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رقم الخبر: 278836 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 12:57 الاقسام: رياضة  
ايران تتسلم الرئاسة الدورية للجنة الجودو العسكرية الدولية

ايران تتسلم الرئاسة الدورية للجنة الجودو العسكرية الدولية

تسلم رئيس هيئة الجودو التابعة للقوات المسلحة في ايران "فرشاد نجفي بور"، رئاسة لجنة الجودو العسكرية الدولية للعام 2020.

تسلم رئيس هيئة الجودو التابعة للقوات المسلحة في ايران "فرشاد نجفي بور"، رئاسة لجنة الجودو العسكرية الدولية للعام 2020.
وخلال اجتماع اللجنة الرئاسية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم) في البرازيل صوّت الاعضاء بالاجماع على اختيار الايراني "نجفي بور" للرئاسة الدورية للجنة الجودو العسكرية الدولية.
علما ان رئيس هيئة الجودو التابعة للقوات المسلحة الايرانية "فرشاد نجفي بور" هو اول عسكري ايراني يشغل منصب رئاسة احدى اللجان التابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية.

 

 
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