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رقم الخبر: 278835 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 12:55 الاقسام: سياحة  
نشر أكثر من ألف فيديو وصورة عن معالم إيران السياحية في الفضاء الإفتراضي

نشر أكثر من ألف فيديو وصورة عن معالم إيران السياحية في الفضاء الإفتراضي

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية "علي أصغر مونسان"، انه على خلفية انتشار فيروس كورونا في البلاد، تم التخطيط على مستوى جميع المحافظات للتعريف بمعالم الجذب السياحي في إيران في اطار الصور والفيديوهات في الفضاء الإفتراضي.

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية "علي أصغر مونسان"، انه على خلفية انتشار فيروس كورونا في البلاد، تم التخطيط على مستوى جميع المحافظات للتعريف بمعالم الجذب السياحي في إيران في اطار الصور والفيديوهات في الفضاء الإفتراضي.
وأضاف مونسان، ان الوزارة اتخذت تدابير عدة لسد أوقات فراغ المواطنين الأعزاء في عطلة النوروز (بدأت بالتزامن مع رأس السنة الإيرانية الجديدة في 21 مارس) الذين اضطروا الى إلتزام المنازل وعدم الذهاب الى السفر بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وتابع، انه تم خلال الأيام الماضية حتى الآن نشر ما يزيد عن ألف فيديو وصورة منوعة عن معالم الجذب السياحي بمختلف المحافظات في إيران في الفضاء الإفتراضي؛ مضيفا انه يمكن مشاهدة جميعها باستخدام هاشتاق #سفر_مجازی (رحلة إفتراضية) على موقع إنستغرام.
وأعلن انه وفقا للتخطيط المسبق، سيتم نشر ما يزيد عن ألف فيديو وصورة أخرى في هذا السياق حتى نهاية عطلة النوروز (تستمر لأسبوعين).

 

 
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