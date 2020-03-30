  • الإثنين ٥ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 30, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278833 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 12:52 الاقسام: محليات  
جهانغيري يؤكد ضرورة الاستعدادات الشاملة لاحتواء الامطار والسيول

جهانغيري يؤكد ضرورة الاستعدادات الشاملة لاحتواء الامطار والسيول

اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" ضرورة الاستعدادات الشاملة للتعاطي مع موجة الامطار الراهنة واحتواء السيول الناجمة عنها.

اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" ضرورة الاستعدادات الشاملة للتعاطي مع موجة الامطار الراهنة واحتواء السيول الناجمة عنها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه النائب الاول لرئيس الجمهورية صباح اليوم الاحد مع 5 محافظين في كل من "كرمان" و"سيستان وبلوجستان" (جنوب شرق) و"فارس" (جنوب) و"بوشهر" و"هرمزكان" (جنوب).
واشار جهانغيري في هذه الاتصالات الى هطول الامطار الغزيرة وكوارث السيول والفيضانات الناجمة المحتملة في المدن والانهار هناك؛ داعيا هؤلاء المحافظين الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية ومنازل المواطنين وتقليل الاضرار المحتملة الى ادنى حد ممكن.
وعلى صعيد اخر، اطلع النائب الاول لرئيس الجمهورية على اخر المستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا في المحافظات الخمس والاجراءات الوقائية والصحية والعلاجية المتبعة لمكافحة هذا الفيروس وحاجة تلك المحافظات الى المعدات والادوات الصحية والطبية في ذات السياق.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0969 sec