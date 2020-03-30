اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" ضرورة الاستعدادات الشاملة للتعاطي مع موجة الامطار الراهنة واحتواء السيول الناجمة عنها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه النائب الاول لرئيس الجمهورية صباح اليوم الاحد مع 5 محافظين في كل من "كرمان" و"سيستان وبلوجستان" (جنوب شرق) و"فارس" (جنوب) و"بوشهر" و"هرمزكان" (جنوب).

واشار جهانغيري في هذه الاتصالات الى هطول الامطار الغزيرة وكوارث السيول والفيضانات الناجمة المحتملة في المدن والانهار هناك؛ داعيا هؤلاء المحافظين الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية ومنازل المواطنين وتقليل الاضرار المحتملة الى ادنى حد ممكن.

وعلى صعيد اخر، اطلع النائب الاول لرئيس الجمهورية على اخر المستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا في المحافظات الخمس والاجراءات الوقائية والصحية والعلاجية المتبعة لمكافحة هذا الفيروس وحاجة تلك المحافظات الى المعدات والادوات الصحية والطبية في ذات السياق.





