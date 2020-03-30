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رقم الخبر: 278832 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 12:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
نجري اختبارات على 20 اسلوبا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا

نجري اختبارات على 20 اسلوبا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا

اعلن مساعد وزير الصحة لشؤون الدراسات والتكنولوجيا "رضا ملك زادة" عن اجراء اختبارات على 20 طريقة علاجية لشفاء المرضى المصابين بفيروس كورنا داخل البلاد، على ان يتم التوصل الى الاسلوب الامثل في هذا الخصوص.

اعلن مساعد وزير الصحة لشؤون الدراسات والتكنولوجيا "رضا ملك زادة" عن اجراء اختبارات على 20 طريقة علاجية لشفاء المرضى المصابين بفيروس كورنا داخل البلاد، على ان يتم التوصل الى الاسلوب الامثل في هذا الخصوص.
وفي تصريح خاص لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، اوضح "ملك زادة" ان الخلايا الجذعية تشكل احد هذه الاساليب العلاجية الذي يتم استخدامه لمعلاج الامراض الرئوية الحادة؛ مضيفا ان هذا الاسلوب دخل المرحلة التجريبية حاليا.
وتابع مساعد وزير الصحة، ان هناك مشروع اكبر يتم الاعداد له في هذا السياق من اجل التوصل الى اسلوب علاجي في اطار المعايير القياسية لمعالجة المرضى الذين لم يتجاوبوا مع اي دواء اخر.
ولفت ملك زادة الى ان جميع الاساليب المستخدمة حاليا لمعالجة الاصابات بفيروس كورونا لا تزال في مرحلة الدراسات، ذلك انه فيروس جديد ويؤدي الى اعراض مرضية جديدة ايضا.
وفيما نفى امكانية التوصل الى عقار يتناغم والمعايير القياسية في غضون فترة قصيرة لمعالجة الامراض الناجمة عن فيروس كورونا، قال مساعد وزير الصحة الايراني : هناك حاجة الى اجراء مزيد من الاختبارات وعلى مدى 10 اشهر كحد ادنى من اجل التوصل الى هكذا دواء.


 

 
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