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رقم الخبر: 278831 تاريخ النشر: آذار 30, 2020 الوقت: 12:49 الاقسام: محليات  
برلماني: تسهيل ظروف العمل یلعب دورا مهما في تحقق النهضة الانتاجية

برلماني: تسهيل ظروف العمل یلعب دورا مهما في تحقق النهضة الانتاجية

قال عضو لجنة الميزانية في مجلس الشورى الاسلامي " محمد مهدي مفتح " ان تسهيل ظروف العمل تعتبر اهم عناصر تحقيق النهضة الانتاجية ويجب على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية اعداد الخطط اللازمة والبرمجة في هذا السبيل.

قال عضو لجنة الميزانية في مجلس الشورى الاسلامي " محمد مهدي مفتح " ان تسهيل ظروف العمل تعتبر اهم عناصر تحقيق النهضة الانتاجية ويجب على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية اعداد الخطط اللازمة والبرمجة في هذا السبيل.
واشار مفتح  اليوم الاثنين الى تسمية هذا العام من قبل قائد الثورة الاسلامية بعام " نهضة الانتاج" وقال : انه على الجهات المختلفة في الحكومة ان تقوم بوضع الخطط اللازمة والكفيلة لتحقيق النهضة الانتاجية واهمها هي تسهيل ظروف العمل التي  تعد اساس تحقيق التطور والازدهار.
واكد مفتح انه يجب على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية اعداد الخطط اللازمة والبرمجة لتحقق شعار العام الجاري وهو النهضة الانتاجية.
واعتبر ان مفتاح حل مشاكل البلاد يكمن في ازدهار الانتاج الذي يتحقق بالتعاون بين جميع الجهات و الاركان لتسهيل ظروف العمل والسير نحو تحقيق النهضة الانتاجية .


 

 
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