أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، انه شارك حتى الآن اكثر من 58 مليون شخص في مشروع الغربلة الوطني للكشف عن الإصابة بفايروس كورونا وذلك بتوجيه من اللجنة الوطنية وإشرافها، وبتنفيذ من المتخصصين.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن اللواء محمد باقري قال خلال اجتماع مقر الإمام الرضا (ع) الصحي الطبي للقوات المسلحة: منذ اللحظات الأولى لتشكيل مقر الإمام الرضا (ع)، بإيعاز من قائد الثورة الإسلامية، حصل تقسيم للمهام بشكل مناسب، حيث اتسع نطاق النشاطات بإنسجام أكبر من خلال تعبئة جميع الإمكانات.

وأضاف اللواء باقري: لدى القوات المسلحة في هذه الأيام 4200 سرير جاهز، ومع حساب 1200 مريض راقدين، يبقى 3 آلاف سرير خال في مستشفيات القوات المسلحة وجاهز لاستقبال المرضى، مبينا ان عدد أسرة فترة النقاهة ارتفعت الى 11 ألف سرير وأغلبها خال وجاهز لتقديم الخدمات.

وأشار الى ان مشروع الغربلة الوطني للكشف عن الإصابة بفايروس كورونا هو إجراء قيم للغاية ومن شأنه ان يساعد في خفض انتشار كورونا، ويجري في البلاد على قدم وساق، مصرحا: انه مشروع وطني عظيم يتم تنفيذه من قبل التعبويين من الشريحة الطبية وسائر الأجهزة، يشارك فيه قرابة 400 فريق يضم كل فريق 3 أو 4 متخصصين، وحتى الآن تمت غربلة اكثر من 58 مليون شخص من قبل هؤلاء المتخصصين، معربا عن أمله أن تتم غربلة كل السكان في البلاد خلال الأيام القادمة.





