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رقم الخبر: 278829 تاريخ النشر: آذار 29, 2020 الوقت: 14:18 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع : سلمنا وزارة الصحة 60 الف قطعة ملابس غيرقابلة لنفوذ الفيروسات

وزير الدفاع : سلمنا وزارة الصحة 60 الف قطعة ملابس غيرقابلة لنفوذ الفيروسات

اعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي، تسليم وزارة الصحة 60 قطعة ملابس غير قابلة لنفوذ الفيروسات ، وقال ان منظمة الصناعات الدفاعية على اتم الاستعداد لتأمين الاحتياجات الصحية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا وستقوم بذلك مسخرة جميع طاقاتها .

اعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي، تسليم وزارة الصحة 60 قطعة ملابس غير قابلة لنفوذ الفيروسات ، وقال ان منظمة الصناعات الدفاعية على اتم الاستعداد لتأمين الاحتياجات الصحية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا وستقوم بذلك مسخرة جميع طاقاتها .
واضاف العميد حاتمي اليوم الاحد خلال تفقده مصنع انتاج الكمامات والمواد المعقمة وملابس الكادر العلاجي لمكافحة كورونا، ان جميع المرافق في منظمة الصناعات الدفاعية الخاصة في مجال كورونا تقوم بتقديم خدماتها وعلى مدار الساعة لمساعدة الكادر العلاجي في البلاد لمكافحة فيروس كورونا .
وقال ايضا انه ومنذ الاعلان عن فيروس كورونا في البلاد قامت وزارة الدفاع بتسليم ما يقارب عن مليون ونصف مليون كمامة ومن جميع اصنافها .
كما اعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي عن تسليم وزارة الصحة 60 الف قطعة ملابس غير قابلة لنفوذ الفيروسات ، وقال ان منظمة الصناعات الدفاعية على اتم الاستعداد لتأمين الاحتياجات الصحية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا وستقوم بذلك مسخرة جميع طاقاتها .
واشار ايضا الى ان منظمة الصناعات الدفاعية قامت بانتاج و تسليم مليونين و 500 الف لتر من المواد المعقمة الى الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا .

 

 
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